В Нижнем Тагиле и пригороде числится 2290 должников по алиментам

Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области назвало районы-лидеры по количеству исполнительных документов о взыскании алиментов, поступивших в 2021 году. Первое место занял Каменский район, там оказалось 1034 должника. На второй строчке Кировский район Екатеринбурга — 927 должников по алиментам. Замыкает тройку Ленинский район Екатеринбурга — 895 должников. Дзержинский район Нижнего Тагила на 6-м месте — 830 должников. В Тагилстроевском районе 760 должников, в Ленинском и Пригородном — 700.

Всего в Свердловской области ежемесячно получают алименты более 17 000 детей.