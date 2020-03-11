В Нижнем Тагиле и ещё шести городах Свердловской области пройдут акции против мусорных полигонов

В семи городах Свердловской области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Краснотурьинске, Верхней Пышме, Берёзовском и Сысерти — пройдут одиночные пикеты против строительства полигонов и мусоросортировочных комплексов без согласования с местными жителями, сообщается в телеграм-канале «Парки и скверы».

По данным канала, акции пройдут 15 марта, во Всероссийский день экопротеста.

«Проблемы у всех различные (где мусорокомплекс хотят в экологически чистое место воткнуть, как в Красноуфимске, где полигон расширяют вплотную к жилым домам, как в Берёзовском и Верхней Пышме), но причина у всех этих проблем одна: при выборе мест размещения объектов мусорной инфраструктуры МинЖКХ не спрашивает мнения местных жителей. Урал — не помойка!» — говорится в объявлении.

В Екатеринбурге одиночные пикеты начнутся в 11:00 у памятника Ленину на площади 1905 года и продлятся до вечера.