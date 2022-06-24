В Нижнем Тагиле хулиганы раскрасили новую скейт-площадку на Тагилстрое 

В Нижнем Тагиле неизвестные изрисовали строящуюся скейт-площадку в Парке металлургов на Тагилстрое. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Владислав Пинаев.

«Просто нет слов… Новая скейт-площадка в Парке металлургов ещё не сдана, а уже испорчена. Парни-скейтеры, которые катаются там, помогали строителям закрашивать надписи. В конце июля в парке будет установлено видеонаблюдение. Будем наказывать за такое», — написал глава города.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в полицию обращений по данному факту не поступало.

Также мэр города отметил, что малолетних хулиганов, которые изрисовали конструкции на «Тагильской лагуне — 2», удалось вычислить. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» эту информацию подтвердили, уточнив, что с родителями провинившихся были проведены профилактические беседы, после чего ребята самостоятельно закрасили надписи.

Напомним, в рамках реконструкции Парка культуры и отдыха металлургов МУП «Тагилдорстрой» строит там скейт-площадку за 18,7 млн рублей. Согласно проектной документации, она будет располагаться слева от главного входа в парк. Стоимость благоустройства парка без учёта скейт-площадки составила 95,1 млн рублей.