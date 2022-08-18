В Нижнем Тагиле хотят создать инженерный кампус

В Нижнем Тагиле на заседании промышленников эксперты клуба предложили превратить город в центр по подготовке технических специалистов и создать инженерный кампус. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии.

В заседании Экспертного клуба Свердловской области принимали участие представители администрации города и топ-менеджеры крупных промышленных предприятий. Каждый высказывал мнение и предлагал свои идеи в продвижении города в непростой период санкционных давлений со стороны Запада. Так, руководитель клуба Свердловской области Анатолий Гагарин отметил, что Нижний Тагил внёс особый вклад в укрепление технологического суверенитета страны, и подчеркнул, что в сложившихся реалиях нужно объединить усилия власти, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса и настроить курс на импортозамещение и импортоопережение.

Заместитель директора по снабжению дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Вербицкий рассказал, как предприятие ищет альтернативные варианты поставок в условиях санкций, и отметил, что сейчас у российского бизнеса есть масса возможностей для развития: нужно лишь занимать освободившиеся ниши.

«У нас была собрана рабочая группа, которая занимается альтернативными рынками: Турция, Китай, Индия. Открылся большой потенциал для бизнеса, который должен смотреть на наши потребности. Все игроки, связанные с карьерной техникой, ушли с рынка. Нужно развивать производство и логистику. У бизнеса есть возможность создавать логистические центры, буферные склады, работать с нами. Частично мы перешли на отечественных производителей. Мы покупали иностранное производство “под ключ”, сейчас нам нужно разбирать его до винтика, чтобы понять, как оно создано. Нужно объединяться, чтобы прорабатывать вопрос инжиниринга, отстраивать заново, копировать эти части. Категорий достаточно много, направления разные — от центров логистики до проектирования новых и запасных частей», — сообщил представитель ЕВРАЗа изданию «Повестка дня».

Генеральный директор ООО «Иридиум» Сергей Королёв заявил, что уход западных конкурентов с российского рынка IT-технологий только помог развитию компании и продвижению её продукции на отечественный и международный рынок.

«Если говорить про автоматизацию домов, то в России почти 100%-я импортозависимость. Когда мы приступили к разработке собственных протоколов, то была уже накоплена глубокая перспектива, потому что все использовали зарубежные протоколы и знали их изнутри. Три года назад мы были на завершающей стадии. Стали сами разрабатывать ПО, за три года наладили опытное производство, отлаживаем крупносерийное производство. Технология в протоколах наших иностранных конкурентов устарела, рынок освободился», — рассказал Сергей Королёв «Повестке дня».

Также бизнесмен отметил, что главной проблемой остаётся нехватка квалифицированных кадров. Молодёжь уезжает из города, приходится открывать офисы в Екатеринбурге и других крупных городах и переходить на удалёнку. В случае с IT-сферой дистанционная работа возможна и такой формат не влияет на результат. Однако другие производства Нижнего Тагила продолжают нуждаться в реальном присутствии технических специалистов.

Президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов поднял тему подготовки инженеров в городе и развития образовательных программ. Он предложил внедрить кадровый мониторинг, чтобы учебные заведения высшего и среднего специального образования выпускали студентов по специальностям с реально существующим запросом. По его мнению, вопрос подготовки кадров должен решаться в сотрудничестве с Министерством промышленности и науки региона, а сейчас каждое предприятие самостоятельно обучает для себя специалистов.

Одним из общих предложений участников стало создание в городе кампуса инженерных вузов. По мнению спикеров, комфортные условия для студентов остановят отток молодёжи в города-миллионники и Нижний Тагил сможет стать центром подготовки технических специалистов.

«Проект “Кампус”, ориентированный в том числе и на иностранных студентов, является элементом новой политической цели, которую губернатор Евгений Куйвашев обозначил, — это превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Частично этот проект можно реализовать в Нижнем Тагиле», — считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Участники совещания выразили уверенность в том, что при сохранении взятого курса на выполнение всех предложений запланированные проекты в Нижнем Тагиле будут успешно реализованы.