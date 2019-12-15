В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» разгромил «Энергию» и вырвался в единоличные лидеры

В третьем туре чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд нижнетагильский «Спутник» разгромил «Энергию» из посёлка Рефтинский со счётом 4:1, уступая по ходу встречи 0:1.

У тагильчан отличились Александр Лебединец, Евгений Путилов, Виталий Ситников и Артём Захаров. Пока команда Алексея Фетисова идёт без потери очков и занимает первое место в турнирной таблице. 21 декабря «Спутник» сыграет в Новоуральске с «Кедром», а 28 декабря в Нижнем Тагиле с «Синарой» из Каменска-Уральского.