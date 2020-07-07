В Нижнем Тагиле готовят к сдаче отремонтированную в рамках нацпроекта БКАД улицу Черных

В ближайшее время в Нижнем Тагиле будет официально сдана ещё одна улица, отремонтированная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улица Черных в Ленинском районе, сообщает пресс-служба мэрии, на объекте уже обустраиваются газоны. Сегодня этот и другие дорожные участки, вошедшие в программу БКАД, посетил глава района Геннадий Мальцев.

«Символично, что в год 75-летия Победы мы обновляем дорогу на улице нашего земляка, отважного лётчика, героя Советского Союза, – отметил Геннадий Мальцев. – Также важно, что этот объект через улицы Кирова, Тагильскую, которые тоже включены в нацпроект, связывает выйскую часть города с Гальяно-горбуновским массивом. Очень давно эта улица не ремонтировалась. Работы здесь в основном проводились в рамках текущего содержания».

На улицах Береговой-Ударной и Дружинина, а также Уральском проспекте сейчас ведутся работы по демонтажу и монтажу бортового камня. Высокая степень готовности наблюдается на улице Горошникова и проспекте Строителей. На проспекте необходимо заменить более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Цена вопроса – свыше 39 млн рублей. Одновременно на объекте запланированы мероприятия по программе «Светлый город».

Всего в Ленинском районе в 2020 году будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД 10 дорожных участков общей площадью почти 156,5 тысячи квадратных метров. Две улицы – Геологов и подъезд к санаторию «Сосновый бор» – уже сданы в эксплуатацию.

В конце июня специальная комиссия приняла участок автомобильной дороги на улице Свердлова в Дзержинском районе. Сейчас «УБТ-Сервис» продолжает ремонтные работы ещё на трёх автомобильных дорогах на Вагонке — на улицах Алтайской, Окунева и Юности. Всего в 2020 году в Нижнем Тагиле, напомним, сделают более 20 дорог по федеральной программе.