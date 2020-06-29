В Нижнем Тагиле завершили ремонт улицы Свердлова в рамках нацпроекта БКАД

В Нижнем Тагиле комиссия приняла участок автомобильной дороги на улице Свердлова в Дзержинском районе города, ремонт которой осуществлялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Как рассказали в пресс-службе администрации города, за время ремонта на Свердлова привели к нормативу ширину проезжей части, установили новые бортовые камни, заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия, произвели обустройство обочин и газонов, а также четырнадцати колодцев.

«Дорожные строители не просто выполняли работы согласно контракту. Они с вниманием отнеслись к социальным объектам, расположенным вблизи ремонтируемого участка дороги. На перекрёсте улиц Свердлова и Орджоникидзе специалисты “УБТ-Сервиса” уложили тактильную плитку, так как рядом с ним располагается предприятие трудовой реабилитации инвалидов, а напротив спортивной школы № 2, где жители района занимаются различными видами борьбы и художественной гимнастикой, для их удобства был организован новый пешеходный переход», — отметил заместитель главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.

В настоящее время «УБТ-Сервис» продолжает проведение ремонтных работ ещё на трёх участках автомобильных дорог на Вагонке — на улицах Алтайской, Окунева и Юности. Обновить их планируют досрочно, чтобы компания смогла принять участие в ремонте участков Нижнетагильской агломерации, дополнительно включённых в национальный проект в 2020 году.

По данным Службы заказчика городского хозяйства, стоимость работ, уже выполненных на объектах БКАД в Дзержинском районе, превысила 74 млн рублей.

По словам директора «УБТ-сервиса» Гаджи Абдулова, помимо основных ремонтных работ, на улице Юности будут оборудованы новые остановки у магазина «Перекрёсток» и Дворца водного спорта, также компания произведёт реконструкцию транспортной развязки на трамвайных путях на пересечении с Восточным шоссе.