В Нижнем Тагиле госпредприятие «Уралвагонзавод» реконструируют за 630 млн рублей

Почти 630 млн рублей готов заплатить «Уралвагонзавод» за реконструкцию своего специального заготовительного производства. Такова начальная цена, указанная на сайте госзакупок. Проектную документацию для работ подготовило АО «Проектмашприбор». Ею предусматривается строительство центрального гальванического цеха. Как правило, на таких площадках производится покрытие кадмием, хромом, цинком или другими металлами поверхности разных изделий.

Согласно конкурсной документации, победитель торгов должен будет построить на территории градообразующего предприятия трёхэтажное здание с четырёхэтажной встройкой для размещения административно-бытовых помещений, столовой и энергетических служб, без чердака и подвала. Производственный корпус предназначен для размещения гальванического цеха и его очистных сооружений. К проектируемому зданию должен быть обеспечен подъезд пожарных машин. Подрядчику необходимо будет проложить инженерные коммуникации. На прилегающей к зданию территории организовать тротуары, газоны с посадкой кизильника блестящего, установить урны.

Победителя электронного конкурса планируется определить 13 апреля.