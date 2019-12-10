В Нижнем Тагиле горел завод теплоизоляционных изделий

9 декабря в 21:55 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании на Северном шоссе, где находится Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. На место происшествия выезжали 10 спецмашин и 27 спасателей.

На площади 60 квадратных метров горело бытовое помещение НТЗТИ. Огонь уничтожил перегородки, имущество и кровлю. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, сам завод сейчас закрыт, работают только охранники, один из которых находился в помещении, но не пострадал. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Напомним, Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий стал знаменит на всю страну после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которую обратились рабочие предприятия. Они сообщили, что много месяцев не получают зарплату, а директор Денис Кокорин заявил, что платить им не будет, пока его об этом не попросит лично Путин. Путин назвал поведение Кокорина «борзотой». После этого благодаря вмешательству прокуратуры перед рабочими был погашен долг в 13,3 млн рублей. Во время расследования уголовного дела, возбуждённого в СКР, выяснилось, что Кокорин, являясь собственником 50% акций предприятия, выводил с завода деньги и так присвоил 32 млн рублей. Суд приговорил «борзого» директора к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Завод признан банкротом.