В Нижнем Тагиле голый мужчина в крови устроил перформанс на улице (ВИДЕО)

Около 9 часов утра 27 ноября в дежурную часть ОП № 16 Нижнего Тагила от прохожих поступило сообщение, что в районе колхозного рынка на улице Газетной расхаживает голый мужчина в крови. Прибывшие на место сотрудники полиции заметили возле торговой палатки молодого человека, обмотанного простынёй. Всё тело было измазано чем-то красным. Мужчина находился явно в неадекватном состоянии и нецензурно выражался. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 26-летний хулиган был доставлен в ОП № 16 для установления личности, «кровь» оказалась краской, а сам он находится в состоянии наркотического опьянения.

UPD: Позже выяснилось, что на мужчине была не краска, а всё-таки кровь. Он повредил себе обе руки. Приехавшая скорая оказала ему медпомощь.