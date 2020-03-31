В Нижнем Тагиле главврач Демидовской больницы пожаловался в полицию на блогера за пост о нехватке защитных масок у врачей медучреждения

Главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников подал в полицию заявление на администратора паблика «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Максима Емельянова после публикации поста о нехватке масок у врачей медучреждения. Как пишет Znak.com, возбуждено административное дело по пункту 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации»).

В своём посте автор утверждал, что руководство больницы якобы заставляет медперсонал шить маски, потому что готовых изделий не осталось.

«В заявлении говорится, что я заведомо ложно доношу информацию гражданам, которая может навредить их здоровью или работе данного учреждения, а также угрозу общественного беспорядка, вот только я считаю, что ложную информацию как раз выдаёт господин Овсянников, поэтому мной будет составлено встречное заявление за ложный донос с привлечением главврача к ответу и возмещением морального вреда», — обратился Емельянов к своим подписчикам.

Как рассказал изданию Сергей Овсянников, он обратился в правоохранительные органы, «потому что информация, размещённая в паблике, является не соответствующей действительности». По словам главврача, в больнице нет дефицита фабричных масок. При этом он подтвердил, что в медучреждении также делают свои маски из ваты и марли «про запас».

«Маски у нас в наличии имеются, они используются. Если мы столкнёмся со сложностями со стороны поставщиков, которые, например, прекратят поставки по форс-мажорным обстоятельствам, у нас будет возможность использовать свои маски», — объяснил он.

Согласно утверждению Емельянова, административное производство в отношении него будет прекращено, поскольку сегодня, 31 марта, полиция опросила медработников и якобы убедилась в его правоте. Он рассказал Znak.com, что об этом ему стало известно от участкового. Однако в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» опровергли эту информацию, отметив, что проверка по заявлению Овсянникова продолжается.

Напомним, 31 марта Госдума приняла закон об увеличении штрафов за распространение в СМИ «фейковой информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, также устанавливаются серьёзные штрафы».