В Нижнем Тагиле главным пожарным назначен подполковник Денис Гашков

Накануне, 21 февраля, начальником 9-го отряда Федеральной пожарной службы по Свердловской области стал подполковник Денис Гашков. До этого он проходил службу в должности руководителя 15-го пожарно-спасательного отряда в Североуральске. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, личному составу нового руководителя представил генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев, который приехал в Нижний Тагил с однодневным рабочим визитом.

«Я хочу пожелать вам успехов на нелёгком поприще. Ваша первостепенная задача в новом подразделении — удержать те высокие результаты, какие были при Сергее Васильевиче Колчине», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Гашков родился в деревне Бердюгино Ирбитского района в семье пожарного и торгового работника. С 12 лет Денис начал заниматься пожарно-прикладным спортом, неоднократно становился победителем областных соревнований. В 17 лет за достигнутые успехи в этом направлении был удостоен звания лауреата премии губернатора Свердловской области. После школы окончил училище при Уральском институте ГПС МЧС России по специальности «техник пожарной безопасности».

Напомним, ранее Нижнетагильский гарнизон пожарной охраны возглавлял подполковник внутренней службы Сергей Колчин. Он был назначен на эту должность 30 ноября 2018 года.