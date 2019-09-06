Общество

В Нижнем Тагиле главная водоснабжающая компания празднует своё 80-летие

06.09.2019 17:09
В Нижнем Тагиле главная водоснабжающая компания празднует своё 80-летие

Тагильский «Водоканал» празднует 6 сентября своё 80-летие. Предприятие ежесуточно обеспечивает жителей и предприятия города 125 тыс. кубометров питьевой воды. Поздравить руководство и сотрудников «Водоканала-НТ» с юбилеем на торжественное мероприятие в Городской дворец молодёжи сегодня прибыли чиновники, депутаты, а также представители градообразующих предприятий. Директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран отметил, что в компании всегда трудились специалисты высокой квалификации, преданные своему делу, и он гордится каждым из них.  

«80 лет это серьёзная дата, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Сегодня город полностью обеспечен водой. Значит, то, что было заложено 80 лет назад, было сделано абсолютно верно. В последние годы в городе, вы знаете, случались разные ситуации, аварийные в том числе. Но какая бы ситуация ни возникала, мы вместе с “Водоканалом-НТ” всегда находили решения, пусть даже не самые простые. Я хочу сказать всему коллективу спасибо за ту совместную работу, не всегда благодарную, но ответственную, которую вы выполняете с честью и достоинством».  

Владислав Пинаев вручил директору «Водоканала-НТ» Вячеславу Тарану памятный адрес, а его лучшим сотрудникам — почётные грамоты. Поздравил ветеранов и действующих работников предприятия также главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров. 

«Трудно представить себе день, два или даже неделю без воды, сказал Ибрагим Абдулкадыров. В нашем ведомстве примерно 60 всевозможных оперативных зданий и сооружений, спецконтингент. Часто возникают разные вопросы, мы обращаемся к вам. И каждый раз, должен сказать, своевременно приезжают ваши представители, устраняют все недостатки и оказывают помощь. Вам приходится работать и днём, и ночью, и в снег, и в дождь. И вы тоже рискуете своей жизнью. К сожалению, недавно выезжали на улицу Краснознамённую, где два сотрудника “Водоканала” ушли из жизни. Работа ваша опасная, тяжёлая, но благородная и нужная. Поэтому спасибо вам за ваш труд». 

В рамках празднования юбилея в ГДМ сегодня прошёл также финал корпоративного конкурса «Мисс и мистер “Водоканал-НТ”».

В августе 1939 года постановлением президиума Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся было организовано специализированное предприятие водоканализационного хозяйства. С этой даты начинается официальный отсчёт деятельности организации ВКХ в городе. На тот момент всё это хозяйство состояло из питьевого водовода производительностью 33 тыс. кубометров в сутки с забором воды из Верхне-Выйского водохранилища. 

«Предприятие росло и расширялось вместе с городом, говорят в “Водоканале-НТ”. Обслуживанием имеющегося хозяйства и решением задач по водоснабжению и водоотведению города сейчас занимаются 875 человек. На момент образования ООО “Водоканал-НТ” в 2007 году предприятие получило в эксплуатацию 555 км водопроводных и 525 км канализационных сетей. Сейчас протяжённость обслуживаемых “Водоканалом-НТ” сетей составляет 654 км водопроводных и 570 км канализационных сетей».

С 2007 года было переложено более 70 км водопроводных и 25 км канализационных сетей, промыто 800 км коммуникаций, отремонтировано 1500 и заменено 130 водоразборных колонок, также отремонтировано 680 и заменено 480 пожарных гидрантов. Всё это позволило почти вдвое снизить уровень аварийности на сетях водоснабжения по сравнению с 2007 годом. 

Фото: 
tagilka.ru
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