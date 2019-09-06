В Нижнем Тагиле главная водоснабжающая компания празднует своё 80-летие

Тагильский «Водоканал» празднует 6 сентября своё 80-летие. Предприятие ежесуточно обеспечивает жителей и предприятия города 125 тыс. кубометров питьевой воды. Поздравить руководство и сотрудников «Водоканала-НТ» с юбилеем на торжественное мероприятие в Городской дворец молодёжи сегодня прибыли чиновники, депутаты, а также представители градообразующих предприятий. Директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран отметил, что в компании всегда трудились специалисты высокой квалификации, преданные своему делу, и он гордится каждым из них.

«80 лет — это серьёзная дата, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Сегодня город полностью обеспечен водой. Значит, то, что было заложено 80 лет назад, было сделано абсолютно верно. В последние годы в городе, вы знаете, случались разные ситуации, аварийные в том числе. Но какая бы ситуация ни возникала, мы вместе с “Водоканалом-НТ” всегда находили решения, пусть даже не самые простые. Я хочу сказать всему коллективу спасибо за ту совместную работу, не всегда благодарную, но ответственную, которую вы выполняете с честью и достоинством».

Владислав Пинаев вручил директору «Водоканала-НТ» Вячеславу Тарану памятный адрес, а его лучшим сотрудникам — почётные грамоты. Поздравил ветеранов и действующих работников предприятия также главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров.

«Трудно представить себе день, два или даже неделю без воды, — сказал Ибрагим Абдулкадыров. — В нашем ведомстве примерно 60 всевозможных оперативных зданий и сооружений, спецконтингент. Часто возникают разные вопросы, мы обращаемся к вам. И каждый раз, должен сказать, своевременно приезжают ваши представители, устраняют все недостатки и оказывают помощь. Вам приходится работать и днём, и ночью, и в снег, и в дождь. И вы тоже рискуете своей жизнью. К сожалению, недавно выезжали на улицу Краснознамённую, где два сотрудника “Водоканала” ушли из жизни. Работа ваша опасная, тяжёлая, но благородная и нужная. Поэтому спасибо вам за ваш труд».

В рамках празднования юбилея в ГДМ сегодня прошёл также финал корпоративного конкурса «Мисс и мистер “Водоканал-НТ”».

В августе 1939 года постановлением президиума Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся было организовано специализированное предприятие водоканализационного хозяйства. С этой даты начинается официальный отсчёт деятельности организации ВКХ в городе. На тот момент всё это хозяйство состояло из питьевого водовода производительностью 33 тыс. кубометров в сутки с забором воды из Верхне-Выйского водохранилища.

«Предприятие росло и расширялось вместе с городом, — говорят в “Водоканале-НТ”. — Обслуживанием имеющегося хозяйства и решением задач по водоснабжению и водоотведению города сейчас занимаются 875 человек. На момент образования ООО “Водоканал-НТ” в 2007 году предприятие получило в эксплуатацию 555 км водопроводных и 525 км канализационных сетей. Сейчас протяжённость обслуживаемых “Водоканалом-НТ” сетей составляет 654 км водопроводных и 570 км канализационных сетей».

С 2007 года было переложено более 70 км водопроводных и 25 км канализационных сетей, промыто 800 км коммуникаций, отремонтировано 1500 и заменено 130 водоразборных колонок, также отремонтировано 680 и заменено 480 пожарных гидрантов. Всё это позволило почти вдвое снизить уровень аварийности на сетях водоснабжения по сравнению с 2007 годом.