В Нижнем Тагиле ГИБДД проводит операцию «Безопасная дорога»

В целях пресечения грубых правонарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами пьяными или бесправными водителями, ГИБДД Нижнего Тагила с 10 по 12 июля проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

«ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщения в дежурную часть Госавтоинспекции обо всех известных фактах нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения, нахождение в тёмное время суток на проезжей части пешеходов) по телефонам: 8 (3435) 47-70-01, 25-00-44», — говорят в дорожной полиции.

Наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.