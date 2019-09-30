В Нижнем Тагиле «Газель» насмерть переехала пенсионера

30.09.2019 11:04
В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» переехала 77-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в больнице, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.
29 сентября возле дома 44а по улице Зари отечественный автомобиль сдавал назад, однако водитель не заметил 77-летнего мужчину, идущего навстречу. В результате «Газель» переехала пешехода. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.
В Госавтоинспекции рассказали, что за рулём автомобиля был 55-летний мужчина, в момент ДТП он был трезв.
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сообщество «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» во «ВКонтакте»