В Нижнем Тагиле ФК «Уралец-ТС» победил «Тюмень-2» и поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы

Накануне на стадионе «Уралвагонзавода» тагильский ФК «Уралец-ТС» принимал «Тюмень-2» в рамках чемпионата России среди команд III дивизиона УрФО. Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, отличился Николай Савлучинский. На 31-й минуте гости смогли отыграться, забив со штрафного. Позже лучший бомбардир тагильской команды Михаил Губанов оформил дубль, поразив ворота соперника сначала на 60-й минуте, а потом практически перед финальным свистком.

Эта победа вывела команду Павла Ветлугаева на второе место турнирной таблицы. Сейчас у «Уральца-ТС» после шести игр 15 очков, 23 забитых мяча и 10 пропущенных.