«Никакой другой задачи, кроме первого места». Как ушедшему в небытие ФК «Уралец-НТ» из Нижнего Тагила удалось вернуться в большой футбол и побить собственный рекорд  

После пропущенного по финансовым причинам сезона 2020 года единственный в Нижнем Тагиле футбольный клуб, выступающий в чемпионате России среди команд III дивизиона, в этом году феерично завершил турнир. Из 16 команд тагильчане финишировали на 7-м месте, поставив тем самым своеобразный рекорд: с 2013 года «Уралец» выше 8-й строчки не поднимался. С сезона-2021 футбольный клуб из Нижнего Тагила носит имя «Уралец-Тагильская Сталь», сокращённо — «Уралец-ТС».

ФК «Уралец» основан в 1939 году. В 2006-м из-за финансовых проблем команда прекратила своё существование. Спустя пять лет клуб был возрождён под названием «Уралец-НТ». Команде прочили большое будущее. Даже ходили разговоры о том, чтобы сделать команду фарм-клубом екатеринбургского ФК «Урал» и перейти в Первый дивизион. Но время шло, областные и городские власти интерес к клубу потеряли, финансирование было урезано до минимума, и в 2020 году руководство команды решило не заявляться на очередной сезон.

В марте 2021 года в соцсетях появилась обнадёживающая информация, что обновлённая команда готова участвовать в чемпионате России III дивизиона «Урал — Западная Сибирь». О том, как и кому удалось вновь возродить клуб, читайте в материале АН «Между строк».

Юрий Ветлугаев, спортивный директор ФК «Уралец-ТС»: «Весна, звонок по телефону, руководство компании “Тагильская сталь” приглашает встретиться и обсудить развитие футбола в Нижнем Тагиле. Пообщался с директором по развитию производства “Тагильской стали” Дамиром Леордовичем Калимуллиным, он мне объяснил ситуацию, что у гендиректора компании Евгения Юрьевича Устюжанинова есть желание и возможность возродить большой футбол в городе. В конце разговора меня попросили составить смету на предстоящий сезон. Всё произошло так быстро. У нас была готовая смета, но там были заложены деньги только на организацию проведения матчей, переезды, но без каких-либо зарплат футболистам. А без зарплат и премиальных мы жили последние три года. В итоге нам утвердили на это дополнительные средства и одобрили сбор команды».

Команда была создана практически с нуля за месяц до старта чемпионата. В неё вошли как игроки, которые ранее уже выступали за «Уралец-НТ», так и новые молодые футболисты, воспитанники тагильских спортшкол.

Павел Ветлугаев, главный тренер ФК «Уралец-ТС»: «Было непросто за месяц собрать боеспособный коллектив, не всё запланированное удалось выполнить за это короткое время. Пригласили сначала местных парней, но первые игры показали, где есть проблемы. Стали думать, начали поиск игроков для усиления состава, не только в Свердловской области, но и в других регионах. И к четвёртому туру мы заявили нескольких футболистов из Перми, Екатеринбурга. Позже примерно на 50% изменили состав, и после этого стал появляться результат».

Изменилось и название клуба. «Уралец-НТ» был переименован в «Уралец-ТС», где буквы ТС означают «Тагильская сталь». Соответственно, претерпел изменения и герб команды.

Но на радость фанатам новое руководство клуба (было образовано новое юридическое лицо — автономная некоммерческая организация ФК «Уралец-ТС», директор Дамир Калимуллин) решило оставить привычные красно-синие цвета формы.

Дамир Калимуллин, директор ФК «Уралец-ТС»: «Директор “Тагильской стали ” Евгений Юрьевич Устюжанинов и я воспитывались в детской школе ФК “Уралец”, того самого легендарного “Уральца”, которому в этом году исполнилось 82 года. Идея быть причастными к футболу нас не покидала всё время, и когда мы узнали, что наша альма-матер находится в бедственном положении, то решили, что футбол нужно возвращать. И в первый сезон мы не просто вошли, а нам удалось там ещё достаточно громко пошуметь. 7-е место из 16 команд, на мой взгляд, прекрасный результат, учитывая то, что мы создали команду буквально за пару недель».

На сезон у команды стояла непростая задача — попасть в восьмёрку. В этом году количество участников в дивизионе выросло по сравнению с прошлым годом — с 14 до 16. И чтобы оказаться в верхней половине турнирной таблицы, команде необходимо было выиграть 14-15 матчей.

Дамир Калимуллин, директор ФК «Уралец-ТС»: «Никакой другой задачи, кроме первого места в турнире, в следующем сезоне быть не может. Эта задача уже была сформулирована для команды и тренерского штаба. Конечно, будет усиление, приобретение игроков на все позиции, качественная подготовка команды, предсезонные сборы, предсезонные турниры. У нас нет желания входить в этот проект на один-два сезона. Проект, по нашему мнению, должен быть долгим, продолжительным, мы хотим, чтобы большой футбол вернулся в Нижний Тагил, чтобы на трибуны вернулись болельщики, поддержали команду. Несмотря на то, что компания “Тагильская сталь” несёт максимальную нагрузку по содержанию команды, мы всё равно ждём спонсоров и рекламодателей. Вместе с неравнодушными тагильчанами, депутатами, областными и городскими властями нам бы хотелось вернуть Нижнему Тагилу репутацию футбольного города».

По ходу сезона к команде присоединились три пермяка: Денис Федорочев, прошедший школу ФК «Рубин», Максим Смольников и Максим Лузин. Из Екатеринбурга приехали защитник Алексей Булка и нападающий Данил Воробьёв. Отдельно стоит выделить приобретение 25-летнего полузащитника Романа Левченко, выступавшего за молодёжную, олимпийскую и главную сборную Киргизии.

В середине сезона команда начинает проводить домашние игры на обновлённом стадионе «Уралвагонзавода» на Вагонке.

Юрий Ветлугаев, спортивный директор ФК «Уралец-ТС»: «Прежде всего, это было сделано для комфорта болельщиков и игроков. Там есть крыша над трибунами, хорошие раздевалки для команд, туалеты для болельщиков. Чтобы не мешать молодым футболистам “Спутника”, мы проводили тренировки поздно вечером под искусственным освещением. Сейчас тренируемся на “Высокогорце”, но уже есть предварительная договорённость, что в следующем сезоне все домашние игры будем проводить на Вагонке».

Перемены оценили и болельщики. Новая локация привлекла на трибуны не только фанатов, но и вагонских любителей футбола.

Юрий Ветлугаев, спортивный директор ФК «Уралец-ТС»: «Мы выдержали очень сложный период, можно сказать, выжили. И вот благодаря руководству “Тагильской стали”, мне кажется, это какая-то компенсация “свыше” нам, игрокам и болельщикам, которые переживали за судьбу клуба, но не сдавались до конца».

В качестве предсезонной подготовки ФК «Уралец-ТС» заявился на зимний чемпионат Свердловской области по футболу.