В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ выделил 1 млн рублей на оборудование для реабилитации новорождённых в детской горбольнице на Красном Камне

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК выделил 1 млн рублей для отделения реабилитации новорождённых в детской городской больнице на улице Карла Либкнехта. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

На эти деньги купили мебель и медицинское оборудование, в том числе электронные настольные весы для новорождённых, туалетно-пеленальные столы, прибор для светотерапии, который применяют для лечения аллергического дерматита. Также в больницу на средства ЕВРАЗа закупили пять общебольничных кроватей с принадлежностями и шесть функциональных кроватей с матрацами, рециркуляторы для обеззараживания воздуха и анатомические плоские подушки. Такие матрацы имеют три микросферы разного уровня, благодаря которым во время сна у детей улучшается кровообращение, расслабляется костно-мышечная система.

«ЕВРАЗ регулярно оказывает благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения города. В этот раз мы помогли обновить отделение реабилитации в детской горбольнице. Благодаря новому оборудованию малыши будут быстрее восстанавливаться. Кроме того, их с мамами пребывание в больнице станет гораздо комфортнее. В дальнейшем мы планируем продолжить наше сотрудничество», — отметил начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, депутат Нижнетагильской гордумы Константин Миронов.

Отделение реабилитации в больнице работает с 2021 года в круглосуточном режиме и рассчитано на 10 коек для малышей до одного года. В нём организованы четыре палаты для совместного пребывания матери и ребёнка.

Ранее ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на реализацию проекта музея изобразительных искусств «Трогать разрешается», который поможет людям с ОВЗ тактильно ознакомиться со скульптурой и приобщиться к прекрасному.