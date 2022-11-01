В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ выделил 1 млн рублей на проект музея изобразительных искусств «Трогать разрешается» 

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на проект музея изобразительных искусств, который поможет людям с ОВЗ тактильно ознакомиться со скульптурой и приобщиться к прекрасному. Как уточнили в пресс-службе ЕВРАЗа, проект под названием «Трогать разрешается» направлен на познание искусства людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые через ощущения объёма, рельефа, структуры, пластичности и температуры материала смогут изучить представленные экспозиции.

Проект стартовал в 2020 году на средства гранта конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», тогда было выделено 500 тысяч рублей. На эти деньги создали первые пять скульптур. Сейчас в рамках проекта при поддержке компании в музее выставлены ещё девять скульптур, закуплены столы для экспозиций. В этом году ЕВРАЗ направил 500 тысяч рублей на создание четырёх композиций из бронзы — работ местных скульпторов Анатолия Неверова, Олега Подольского и московского ваятеля Владимира Цигаля. Скульптуры были отлиты в нижнетагильской литейной мастерской.

Бесплатная выставка работ в музее изобразительных искусств доступна каждому. Первыми её посетителями стали члены Нижнетагильского филиала общества слепых и слабовидящих.