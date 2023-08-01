В Нижнем Тагиле эвакуировали ТРЦ DEPO 

В Нижнем Тагиле 31 июля около 21:00 эвакуировали посетителей и работников торгово-развлекательного центра DEPO.

По информации АН «Между строк», эвакуация произошла из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. На месте работали службы экстренного реагирования. Торговый центр проверили на наличие взрывоопасных веществ, ничего не обнаружили. Около 23:00 сотрудникам ТРЦ разрешили вернуться на свои рабочие места, чтобы закрыть магазины.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.