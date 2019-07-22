В Нижнем Тагиле эвакуировали медцентр «Уралвагонзавода» (ВИДЕО)

Сегодня днём посетители и персонал медицинского центра «Уралвагонзавода» были эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации. На видеозаписи, присланной нашим читателем, видно, что пациенты и сотрудники медучреждения толпятся у входа, хотя нигде не видно автомобилей оперативных служб.

«Это была учебная тревога. Никакого происшествия у нас не произошло, обычная рабочая обстановка», — пояснил АН «Между строк» главный врач поликлиники Евгений Филатов и бросил трубку.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что к ним не поступало информации об инциденте в медцентре, уточнив, что подобные мероприятия должны быть в обязательном порядке согласованы с оперативными службами.