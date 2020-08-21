В Нижнем Тагиле эвакуировали ЦГБ №3 из-за пожара в комнате рентген-отделения (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле вечером 21 августа произошёл пожар в здании Демидовской городской больницы по адресу улица Кузнецкого, 12. Спасателям и персоналу медучреждения пришлось эвакуировать пациентов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в комнате рентген-отделения на первом этаже шестиэтажного корпуса. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В здании и на прилегающей территории было сильное задымление. Для обследования помещений работали 5 звеньев газодымозащитной службы. На месте пожара работали 24 человека личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники. На ликвидацию пожара потребовалось полчаса.

«Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей. Из здания персоналом больницы и огнеборцами были эвакуированы 57 человек, из них два человека спасены с помощью спасустройств. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.