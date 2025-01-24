В Нижнем Тагиле ещё 7 лифтов были включены в план по замене на 2025 год

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2030 годы» планируется замена 36 лифтов в многоквартирных домах Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заявку на замену 29 лифтов с истёкшим сроком службы уже одобрило Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Дополнительная заявка на замену ещё семи лифтов в пяти домах (ул. Дружинина, 72; ул. Удовенко, 10; ул. Юности, 20, 22, 49) была утверждена на заседании комиссии по отбору организаций, управляющих многоквартирными домами, для проведения работ по замене лифтов.

Общая стоимость замены оборудования составит 24,6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт средств областного бюджета (11,1 млн рублей), собственников жилья (12,3 млн рублей) и местного бюджета (1,2 млн рублей).

Первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила, председатель комиссии Вячеслав Горячкин подчеркнул необходимость активного привлечения жителей к участию в программе по замене лифтов.

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Павел Ивушкин отметил, что благодаря систематической работе по обновлению лифтов доля устаревшего оборудования в многоквартирных домах постепенно сокращается. По состоянию на 1 января 2025 года городу требовалось заменить 39 лифтов, отработавших свой нормативный срок, из которых 36 планируется обновить в этом же году.

За предыдущие пять лет, с 2019 по 2024 год, в Нижнем Тагиле было заменено 365 лифтов на общую сумму свыше 100 млн рублей.