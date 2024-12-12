В 2025 году в Нижнем Тагиле продолжится замена старых лифтов в жилых домах

В Нижнем Тагиле в 2025 году планируется провести замену 29 лифтов в жилых домах. На эти цели в бюджете города пока выделено почти 5,7 млн рублей, сообщает ИА «Все новости». Основная часть средств будет получена в виде субсидии от области, сообщил руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Павел Ивушкин на заседании профильной комиссии городской думы.

Обновление лифтов в Свердловской области проводится с 2018 года на условиях совместного финансирования из областного и местного бюджетов, а также средств собственников многоквартирных домов. За это время было обновлено 1471 лифт, из которых 397 — в Нижнем Тагиле. По словам Ивушкина, на сегодняшний день в городе требуется заменить ещё 39 подъёмников.

Отметим, 6 декабря на заседании правительства Свердловской области было рассмотрено предложение губернатора Евгения Куйвашева о том, что замене должны подлежать лифты, прослужившие более 20 лет, а не 25, как было ранее.

«Изменения в программе “Формирование современной городской среды на территории Свердловской области” позволят ускорить процесс замены лифтового оборудования в домах, у которых фонд капитального ремонта формируется на специальных счетах. Финансирование производится за счёт средств областного бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений. Ещё одним нововведением станет возможность проводить замену лифтов круглогодично, поскольку средства, заложенные в программе, будут переходящими с текущего года на следующий», — цитирует министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информационной политики региона.

Министр также подчеркнул, что в домах, где средства на капитальный ремонт аккумулируются на счетах регионального оператора, все лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, уже были заменены. В настоящее время замена лифтов производится в соответствии с установленным графиком. Владельцы жилья могут принять решение об изменении способа формирования средств на капитальный ремонт и перевести свои накопления на специальные счета. В этом случае замена лифтового оборудования будет осуществлена с использованием средств бюджета.

В текущем году в программу замены включено 451 лифт. Общая стоимость работ составила более 1,7 млрд рублей. Из них 450 млн рублей было выделено из бюджета области, почти 340 млн рублей — из местных бюджетов, около 1 млн рублей — из средств жильцов. В программу на следующий год планируется включить около 350 лифтов. На эти цели в бюджете области запланировано 500 млн рублей.

Основными критериями отбора заявок являются: уровень софинансирования из средств владельцев помещений в многоквартирных домах (не менее 20% от общей стоимости работ), год ввода лифта в эксплуатацию, а также количество этажей в доме и платёжная дисциплина жителей. Стоит отметить, что жители Свердловской области активно участвуют в программе капитального ремонта. На общих собраниях было принято решение о софинансировании в отдельных домах до 46-50%.

Напомним, что требование о замене лифтов в жилых домах, которые были введены в эксплуатацию до 2013 года и отработали свой срок службы, было установлено в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». С начала реализации программы в регионе было заменено 4975 лифтов. Общая стоимость работ с учётом всех источников финансирования составила более 11 млрд рублей.