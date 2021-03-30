В Нижнем Тагиле энергетики подали в суд на ВГОК из-за долгов за свет на полмиллиарда рублей

Энергосетевая компания «Россети Урал» подала в Арбитражный суд Свердловской области иск на крупнейшее добывающее предприятие региона — Высокогорский горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле, со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет Ura.ru.

Иски в были поданы 23 и 29 марта, последнее заявление по долгу в 3,9 млн рублей пока только поступило в суд, заседание по делу ещё не назначено. При этом первый иск, который касается истребования долга в 38 млн рублей, уже принят к производству, заседание состоится 21 апреля.

В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что иски касаются долгов за передачу электроэнергии в январе 2021 года и энергоснабжению в сентябре 2019 года.

«Просроченная дебиторская задолженность ВГОК за услуги по передачи электроэнергии перед "Россети Урал" — более 507,6 млн рублей. Это объёмы, которые сформировались с сентября 2019 по январь 2021 года. Текущая задолженность за февраль 2021 года перед компанией "Россети Урал" составляет более 37 млн рублей», — уточнили в «Россетях».

Высокогорский ГОК является старейшим горно-обогатительным, а также крупнейшим горнодобывающим предприятием Урала. В его составе три шахты, три карьера, где ведётся добыча руды открытым способом. На балансе Высокогорского ГОКа числится более 300 млн тонн железной руды.

На сентябрь 2020 года предприятие в качестве ответчика участвовало в делах на сумму более миллиарда рублей. Владельца Высокогорского ГОКа — челябинского бизнесмена Владислава Шацилло — обязали выплатить долги добывающего предприятия из активов своего офшора на Вергинских островах.