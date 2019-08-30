В Нижнем Тагиле электровоз протаранил легковушку с детьми (ФОТО)

Сегодня, 30 августа, в 16:30 на железнодорожном переезде возле коллективного сада Мокрая Ольховка в легковой автомобиль Geely MK Cross, в котором находились несовершеннолетние дети, врезался электровоз.

По словам источника АН «Между строк» в пожарной службе, за рулём легковушки была 32-летняя женщина без водительских прав. Вместе с двумя детьми она выезжала из сада и проехала на запрещающий сигнал семафора. В этот момент сзади в автомобиль врезался электровоз.

Оба ребёнка в тяжёлом состоянии были госпитализированы. 3-летнего мальчика увезли в ЦГБ №1 с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными рваными ранами. Его 8-летний брат в результате ДТП получил перелом скуловой кости, множественные раны лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребёнка отвезли в ДЦГБ. Водитель серьёзных травм не получила.

«Дети перевозились на заднем пассажирском сидении с использованием детских удерживающих устройств типа “бустер”. Водителем автомашины оказалась жительница города Нижний Тагил, водительское удостоверение ранее не получала, обучалась в автошколе», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Проверка показала, что в момент ДТП женщина была трезва. Ей грозит административная ответственность за управление автомобилем без прав, а также за нарушение правил проезда железнодорожного переезда.