В Нижнем Тагиле экс-депутата от КПРФ оштрафуют на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ 

Сегодня, 20 сентября, в Тагилстроевском районном суде рассмотрели административное дело в отношении бывшего депутата от КПРФ Нижнетагильской городской думы 5-го созыва Владимира Желибы. По решению суда по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) тагильчанина оштрафуют на 40 тысяч рублей. Как сказано на странице КПРФ в социальных сетях, дело на Владимира Желибу было заведено из-за его статуса во «ВКонтакте».

«Трудно сейчас делать какие-либо выводы, так как только 23 сентября я получу мотивированное заключение, а сейчас только огласили приговор. Могу дать только эмоциональную оценку этому. В России нет права думать и мыслить, а только исполнять приказы бездумно. За интерпретацию моего мнения я получил штраф», — заявил Владимир Желиба на видео в официальном сообществе КПРФ в Нижнем Тагиле.

Отметим, что по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ в июне было заведено дело против известного блогера и бывшего главреда одного из городских СМИ Алексея Хлопотова, его оштрафовали на 45 тысяч рублей. А первой фигуранткой дела по данной статье стала художница Алиса Горшенина. Её оштрафовали на 35 тысяч рублей.