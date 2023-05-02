В Нижнем Тагиле едва не сгорел заживо и получил серьёзные ожоги мужчина, уснувший с непотушенной сигаретой в руках

В Нижнем Тагиле на улице Парковой, 6 чуть не сгорел заживо 48-летний мужчина, задремавший с сигаретой в руках. Инцидент произошёл 28 апреля в квартире на седьмом этаже, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

В гостиной из-за тлеющей сигареты вспыхнул диван, где уснул тагильчанин. О возгорании сообщили соседи. Приехавшие на место пожарные потушили мебель и спасли хозяина квартиры. Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего ожоги спины I и II степени тяжести (12% тела) и госпитализировали в горбольницу № 1.

В МЧС отметили, что с начала 2023 года в Нижнем Тагиле в результате пожаров погибли четыре человека, один из которых — из-за непотушенной сигареты.