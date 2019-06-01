В Нижнем Тагиле двухлетнего мальчика сняли с подоконника

В Дзержинском районе Нижнего Тагила спасатели Центра защиты населения и территории сняли с подоконника второго этажа в доме № 71 по проспекту Дзержинского двухлетнего малыша. Об этом сообщают подписчики паблика «ЧП Нижний Тагил». Со слов очевидцев, ребёнок каким-то образом закрыл дверь комнаты изнутри и вылез на подоконник. Источник АН «Между строк» в правоохранительных органах пояснил, что родители ребёнка в это время были дома и сами открыли спасателям дверь в квартиру, а те уже взломали дверь в комнату и стащили малыша с подоконника.