В Нижнем Тагиле двое вооружённых мужчин ограбили магазин «Спортмастер» (ВИДЕО)

Накануне двое молодых нетрезвых мужчин ограбили магазин «Спортмастер» на улице Садовой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения торговой точки. На записи видно, как мужчина, зашедший в магазин первым, проходит в отдел мужской одежды, берёт приглянувшуюся куртку и надевает её на своего приятеля. При выходе из торгового зала мужчина в «обновке» поспешил её снять, а его вооружённый приятель подхватил куртку, после чего оба покинули магазин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в тот же вечер патрульно-постовая служба задержала на улице Фрунзе двух нетрезвых мужчин. У одного из них при себе находился пневматический пистолет. Обоих мужчин патрульные доставили в отдел полиции № 18 для разбирательства. За нахождение в состоянии опьянения в общественном месте на них были составлены административные протоколы.

Сотрудники «Спортмастера» опознали грабителей. Стало известно, что мужчина, которому принадлежит пневматическое оружие, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

«Задержанный гражданин, объясняя причины своего поведения, признался, что, перебрав с алкоголем, действовал спонтанно и необдуманно: захотелось "утеплить" приятеля, который в сильный мороз был довольно легко одет. По его словам, уже на выходе из магазина, увидев, что их догоняет охранник, мужчина избавился от улики, выбросив её недалеко от торговой точки», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Похищенную куртку оперативным сотрудникам найти так и не удалось. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.