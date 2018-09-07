В Нижнем Тагиле двое пьяных мужчин избили полицейских

Сегодня утром в Нижнем Тагиле напротив дома № 7/3 по Черноисточинскому шоссе двое мужчин 1994 и 1995 года рождения напали на сотрудника ГИБДД. По сообщениям очевидцев, полицейский сделал им замечание за переход дороги в неположенном месте, после чего один из нарушителей ПДД повёл себя неадекватно и набросился на стража порядка.

«Один из них напал на полицейского, второй тоже накинулся и орал: “Вали ментов!” Они бы его убили просто. Проходивший мимо мужчина помог раскидать хулиганов. Народу много собралось, люди странные: стоят, смотрят и ждут — убьют они сотрудника или нет. Пока сотрудник ГИБДД боролся с одним, прохожий взял на себя второго. Потом подъехала машина ГАИ, потом ещё одна, нарушителей задержали. Парень, который помог, ушёл», — рассказали очевидцы порталу TagilCity.ru.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении задержанных сотрудниками полиции возбуждено административное делопроизводство по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение представителям МВД при исполнении служебных обязанностей»). Сегодня их доставят в районный суд для рассмотрения материала по существу. Санкции данной статьи предусматривают арест до 15 суток.