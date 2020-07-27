В Нижнем Тагиле двое парней украли алкоголь из «Магнита» (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска полиции Нижнего Тагила устанавливают личности двух молодых людей, похитивших спиртное в магазине «Магнит» по улице Победы. Как видно на записи с камер наблюдения, мужчины проходят в торговый зал, где быстро хватают по бутылке алкоголя с витрины и бегут к выходу мимо касс. Злоумышленников преследует девушка — работник магазина, но ни с чем возвращается обратно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».

Один из воришек был одет в серую футболку, тёмные спортивные штаны и кроссовки красного цвета, был в медицинской маске, а на втором была чёрная футболка, красные спортивные шорты и тёмные кроссовки.

Полиция Нижнего Тагила обращается ко всем, кому знакомы подозреваемые, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3435) 47-71-02.