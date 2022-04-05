В Нижнем Тагиле двое мужчин свалились со сцепки трамвая и едва не угодили под колёса (ВИДЕО)  

3 апреля в Нижнем Тагиле двое мужчин катались на сцепном устройстве трамвая на проспекте Ленина и упали на проезжую часть. Зацеперы едва не попали под колёса проезжающих мимо автомобилей. Момент их падения на дорогу зафиксировал на видеорегистратор тагильчанин, позже выложивший фрагмент в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили АН «Между строк», что подобное поведение граждан недопустимо, поскольку они нарушают правила дорожного движения, создают аварийную ситуацию на дороге, а также подвергают свои жизни смертельной опасности.

Напомним, в октябре 2021 года в Екатеринбурге девочка-подросток погибла под колёсами трамвая. Она упала со сцепки между двумя вагонами трамвая и скончалась на месте от полученных травм.