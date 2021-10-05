В Екатеринбурге подросток-зацепер погибла под колёсами трамвая

В Екатеринбурге подросток погиб под колёсами трамвая, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

По данным ведомства, девочка занималась зацепингом, находилась на сцепке между двумя вагонами трамвая и сорвалась с него. Трагедия произошла в понедельник, 4 октября, около 21 часа напротив дома № 202/3 на улице 8 Марта. Ребёнок погиб на месте до приезда скорой. По словам очевидцев, девочку фактически разрезало пополам и протащило несколько метров по рельсам.

Личность ребёнка до сих пор не установлена. По данным полиции, на вид ей 12–14 лет.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефону 8-902-268-90-88. В ГИБДД также заявили, что зацепинг — это «крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны». Свидетелей того, как дети занимаются зацепингом, просят обращаться в полицию.