В Нижнем Тагиле «двенашка» сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Вчера вечером в Нижнем Тагиле в районе Выи ВАЗ-2112 сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошёл 21 марта в 20:30 на улице Красноармейской у дома № 163. 40-летний водитель, следуя по улице Вогульской, при повороте направо на улицу Красноармейскую совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшая получила незначительную травму головы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Водитель на момент происшествия был трезв.

Мужчина пояснил полицейским, что при повороте на улицу Красноармейскую посмотрел налево, потом направо, где увидел женщину на пешеходном переходе, но избежать наезда ему не удалось. Мужчина предложил вызвать скорую помощь, но пенсионерка отказалась. Тогда водитель настоял на своём и доставил пострадавшую в травмпункт. После оказания помощи женщине он сообщил о случившемся в ГИБДД.

Госавтоинспекторы привлекли автомобилиста к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу, а также по ст. 12.27 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных​ ПДД) за то, что сразу не сообщил о случившемся в ГИБДД. Основная причина ДТП будет установлена после выяснения всех обстоятельств.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года уже зарегистрировано 20 ДТП с участием пешеходов, в шести случаях из которых пострадали несовершеннолетние, девять наездов произошло на пешеходных переходах.

«Напоминаем водителям,что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость своего транспортного средства и пропускать пешеходов, находящихся на пешеходном переходе. За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Пешеходам, подойдя к пешеходному переходу, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают вас, и только после этого переходить проезжую часть. За невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных​ ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, предусмотрен административный штраф в размере 1 тысячи рублей», — напомнили в Госавтоинспекции.

Кроме того, в ГИБДД сообщили, что пешеходам необходимо использовать в одежде яркие цвета и светоотражающие элементы во время вечерних прогулок. А водитель, причастный к ДТП, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном транспорте, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак автомобиля и вернуться к месту происшествия.