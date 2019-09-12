В Нижнем Тагиле две несовершеннолетние пьяные подружки ограбили продуктовый магазин

В ночь на 12 сентября в Нижнем Тагиле две девушки 16 и 17 лет совершили ограбление продуктового магазина сети «Тагилхлеб» на Черноисточинском шоссе, 60а. Задержали юных воровок сотрудники ЧОПа, которые приехали на место после срабатывания охранной сигнализации. Как сообщает «Тагильский рабочий», охранники заметили разбитое окно в павильоне, а рядом были раскиданы продукты питания. Из магазина выбежала молодая девушка, бросила в охранника пакет с продуктами и попыталась убежать. Вторая соучастница дежурила на улице, но, увидев сотрудников ГБР, тоже постаралась скрыться. Обе девушки были задержаны. Их добычей оказались продукты питания: пельмени, сладости, жевательная резинка и пачки рафинада, а также немного наличности из кассового аппарата. Издание уточняет, что одна из налётчиц поранилась о разбитое стекло.

По словам сотрудников ЧОПа, девушки были не совсем в адекватном состоянии, с собой у них был пакет с пивом и портативная музыкальная колонка.