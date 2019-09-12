В Нижнем Тагиле две несовершеннолетние пьяные подружки ограбили продуктовый магазин

В ночь на 12 сентября в Нижнем Тагиле две девушки 16 и 17 лет совершили ограбление продуктового магазина сети «Тагилхлеб» на Черноисточинском шоссе, 60а. Задержали юных воровок сотрудники ЧОПа, которые приехали на место после срабатывания охранной сигнализации. Как сообщает «Тагильский рабочий», охранники заметили разбитое окно в павильоне, а рядом были раскиданы продукты питания. Из магазина выбежала молодая девушка, бросила в охранника пакет с продуктами и попыталась убежать. Вторая соучастница дежурила на улице, но, увидев сотрудников ГБР, тоже постаралась скрыться. Обе девушки были задержаны. Их добычей оказались продукты питания: пельмени, сладости, жевательная резинка и пачки рафинада, а также немного наличности из кассового аппарата. Издание уточняет, что одна из налётчиц поранилась о разбитое стекло.
По словам сотрудников ЧОПа, девушки были не совсем в адекватном состоянии, с собой у них был пакет с пивом и портативная музыкальная колонка.
«От сотрудников ЧОО поступило сообщение о проникновении в торговую точку. Сотрудниками роты 2 ППС задержанные были доставлены в отдел полиции № 16, где установили их личности. Одной из них 17 лет, проживает на Тагилстрое, состоит на учёте в ПДН, её младшей подруге 16 лет, жительница Ленинского района. С ними работают инспекторы ПДН. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».