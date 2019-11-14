В Нижнем Тагиле два посёлка отключат от центрального теплоснабжения

В Нижнем Тагиле Северный и Девятый посёлки, которые сейчас газифицируются, отключат от центрального теплоснабжения. Об этом заявили сегодня, 14 ноября, на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

26 ноября в малом зале Общественно-политического центра пройдут публичные слушания, где как раз обсудят обновлённую схему теплоснабжения города до 2034 года. Её по заказу тагильской мэрии актуализировала санкт-петербургская компания «Янэнерго». На мероприятие приглашаются все желающие. Его начало запланировано на 15:00.

Изменение потребления тепла связано со строительством жилья, а также вводом новых производств, говорится в проекте схемы теплоснабжения. При её составлении использовались материалы Генерального плана и статистические показатели развития города, изменения численности его населения и застройки.