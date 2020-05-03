В Нижнем Тагиле до конца майских праздников будут проверять, как магазины соблюдают меры профилактики по коронавирусу

В Нижнем Тагиле представители мэрии, Роспотребнадзора и полиции до конца майских праздников будут проводить ежедневные рейды по торговым точкам во всех районах города, чтобы проверить, как соблюдаются меры профилактики по предупреждению распространения коронавируса.

Так, например, 2 мая в Ленинском районе Нижнего Тагила было проведено шесть проверок, в ходе которых в двух магазинах были зафиксированы нарушения и составлены протоколы.

«В торговой точке “Черкашин и партнёры” у персонала отсутствовали защитные маски, не было журналов проверки температуры сотрудников, обработки поверхностей, дезинфицирующих растворов. Присутствовавшим на рабочем месте работникам не были выданы справки о привлечении к осуществлению деятельности, разрешённой указом губернатора Свердловской области. Подобные замечания выявлены и в магазине “Монетка”. Продавцы работали без перчаток, не велись книги дезинфекции и проветривания помещения», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии добавили, что проверяющие также будут напоминать посетителям магазинов о необходимости носить санитарно-гигиенические маски в общественных местах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».