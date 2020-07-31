В Нижнем Тагиле для проведения довыборов в гордуму откроют избирательный участок в СИЗО

В СИЗО-3 Нижнего Тагила откроют избирательный участок для проведения сентябрьских довыборов в городскую думу по округу № 10. Участок будет являться временным. Решение о его открытии было принято на заседании Ленинской территориальной избирательной комиссии, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе облизбиркома.

«СИЗО находится в пределах одномандатного избирательного округа № 10, по которому 13 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Нижнетагильской городской думы седьмого созыва. И там содержатся граждане, обладающие активным избирательным правом. Поэтому нами было принято решение об организации в изоляторе участка для голосования по месту временного пребывания избирателей. В связи с эпидемиологической ситуацией обеспечить им право проголосовать мы можем только таким способом. УИК будет сформирована из работников СИЗО, поскольку доступ на территорию посторонним лицам ограничен», — пояснили в ТИКе.

Всего в округе для проведения довыборов будет организовано 11 участковых избирательных комиссий.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала уже пятерых кандидатов для участия в довыборах в гордуму по округу № 10. Это лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР и активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. Слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра НТ» Сергей Бердников подал документы в избирком для регистрации на довыборах в качестве самовыдвиженца. Он собрал 108 подписей жителей округа № 10 в свою поддержку, сейчас их подлинность проверяется.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.