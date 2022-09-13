В Нижнем Тагиле директору православной похоронной службы на день рождения подарили торт с катафалками 

Директору похоронной службы «Успение» Александру Егорычеву 10 сентября сотрудники компании подарили на день рождения торт с катафалками. На своей личной странице в соцсети Александр выложил фото и подписал его: «Поздравление от соработников-сослужителей!»

Как рассказал АН «Между строк» сам Александр Егорычев, коллеги подошли к оформлению торта не без чувства юмора.

«Наша работа подразумевает в том числе и духовную составляющую. Бывают трудности, и от перегорания сотрудники не застрахованы, но мы спасаемся заповедями и каким-то здравым отношением к работе. Видите, нашлось место даже небольшой шутке», — рассказал Александр Егорычев.

По образованию Александр — пастор-богослов, закончил духовную семинарию. Работу в «Успении» он называет служением, а саму компанию — общинной структурой. Сейчас Егорычев пишет диссертацию о ведении подобной экономической деятельности с элементами духовного содержания, как в «Успении», чтобы в дальнейшем поделиться с коллегами и местным отделением епархии.