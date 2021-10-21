В Нижнем Тагиле директор школы № 100 и главврач детской больницы извинились перед мамой шестиклассницы за прививку от гриппа без разрешения

Директор школы № 100 Дмитрий Язовских и главный врач детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов принесли извинения тагильчанке Екатерине Ястребовой за то, что её дочери поставили прививку от гриппа, несмотря на отказ.

Напомним, мама школьницы написала отказную от вакцинации ребёнка против гриппа, но школьный фельдшер всё равно сделал девочке инъекцию. После случившегося Екатерина обратилась с жалобой к директору школы.

По словам женщины, вскоре свои извинения в письменном виде ей прислали руководство школы, заведующая поликлиникой и главный врач детской городской больницы.

«Между поликлиниками было проведено совещание для усиления контроля по вопросу вакцинации. За допущенные нарушения объявлен строгий выговор фельдшеру и заведующей», — процитировала письмо Екатерина.

Главный врач детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов в беседе с журналистом АН «Между строк» не подтвердил и не опроверг эту информацию, но подчеркнул, что конфликт с мамой ребёнка исчерпан.

Как пояснил АН «Между строк» директор школы Дмитрий Язовских, в этот день детям ставили две разные прививки. От вакцинации против гриппа семья написала отказ, а вторую прививку девочке должны были поставить.

Екатерина считает, что ситуация получила логическое завершение, больше претензий она не имеет. По словам Дмитрия Язовских, после случившейся ошибки была проведена беседа с классным руководителем и этот случай подробно разобран со всем педагогическим составом школы.