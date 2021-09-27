В школе № 100 Нижнего Тагила ребёнку поставили прививку от гриппа без согласия родителей

В Нижнем Тагиле в школе № 100 шестикласснице поставили прививку от гриппа, хотя родители заранее написали отказ от вакцинации ребёнка. О ситуации АН «Между строк» рассказала мама школьницы Екатерина Ястребова.

«У меня дочка прилетела из Сочи, у неё акклиматизация. Совсем не хотела ставить ей прививку, и вообще мы никогда её не ставим. В выходные у дочери поднялась температура и текли сопли. Пришлось пить антигистаминные и жаропонижающие», — говорит Екатерина Ястребова.

По словам матери, в школе нет штатного медика. И для вакцинирования приходят врачи из детской поликлиники на Гальянке. После случившегося медик и классный руководитель извинялись перед тагильчанкой и напомнили, что она имеет право подать жалобу.

«Даже после извинений для меня всё равно остаётся вопрос, почему дети самостоятельно идут в кабинет медработника. Почему он, в свою очередь, даже не смотрит по спискам детей, у кого есть согласие, а у кого отказ, тоже неясно», — рассуждает Екатерина.

Согласно законодательству об охране здоровья граждан, если при наличии письменного отказа от вакцинации ребёнку всё-таки была сделана прививка, следует обратиться в прокуратуру с жалобой.

Мама ученицы написала жалобу на имя директора школы, и если никаких дисциплинарных мер не предпримут, то она планирует обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. По словам директора школы № 100 Дмитрия Язовских, он получил жалобу мамы девочки и разбирается в ситуации.