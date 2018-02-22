В Нижнем Тагиле девушка в баре обворовала нового знакомого, а потом дала против него показания

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 27-летней жительнице Полевского Ольге Ж., обвиняемой по статьям УК РФ «Грабёж» и «Заведомо ложный донос, с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». По информации правоохранительных органов, до августа 2017 года Ольга отбывала наказание за разбой и кражу, а после выхода из мест лишения свободы решила продолжить преступную деятельность. В октябре прошлого года женщина подсела к незнакомому мужчине в одном из тагильских баров и в ходе разговора незаметно вытащила у него из кармана дублёнки деньги и телефон. Пропажу мужчина обнаружил только на улице и потребовал от новой знакомой вернуть ему ценности, но та попыталась убежать. Потерпевший догнал воровку и повалил на землю, чтобы передать в руки полиции, но женщина начала сопротивляться и звать на помощь.

Проходившие мимо люди подумали, что жертвой в этой ситуации является женщина, и поспешили ей на выручку. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили обоих в отделение для установления всех обстоятельств случившегося. В беседе с правоохранителями девушка пояснила, что грабителем является её новый знакомый, но в ходе расследования обман вскрылся. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района, Ольгу Ж. приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.