В Нижнем Тагиле «десятка» сбила ребёнка, ехавшего по проезжей части на самокате

Накануне вечером, 4 июля, в Нижнем Тагиле в посёлке Зональный легковушка сбила ребёнка. ДТП произошло около 21:00 у дома № 5 по улице Центральная. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городского ГИБДД, 33-летний водитель «десятки», следуя в сторону улицы Набережная наехал на 13-летнего подростка, который двигался по проезжей части на самокате.

В результате происшествия​ мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ​детскую горбольницу. Инспекторы ГИБДД установили, что автомобилист с 10-летним стажем вождения не имел при себе полиса ОСАГО, на момент аварии был трезв. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 3 раза.

По факту случившегося мужчина пояснил, что подростка видел, начал объезжать его, смещаясь в левую полосу, но ребёнок неожиданно повернул в сторону автомобиля, поэтому аварии избежать не удалось. Сам пострадавший рассказал, что ехал по дороге на самокате, за ним мчался друг на велосипеде. Подросток повернулся, чтобы посмотреть на товарища и столкнулся с «десяткой». Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе ​ дознания.

Госавтоинспекторы призывают тагильчан регулярно рассказывать своим детям о правилах поведения на дороге, в том числе во время катания на велосипеде, самокате, объяснять им о возможной опасности вблизи проезжей части. Чтобы избежать травм при катании, обязательно нужно использовать защитную экипировку, отметили в ведомстве.