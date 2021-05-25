В Нижнем Тагиле депутаты и чиновники поспорили, кто должен отлавливать в городе бездомных собак. Решение неожиданно пришло от областных властей

Сегодня на заседании думской комиссии по горхозяйству депутаты Нижнего Тагила в очередной раз обсудили вопрос по отлову безнадзорных животных. По словам замначальника управления горхозяйства Михаила Сёмина, из-за отсутствия заявок на тендер мэрия вновь была вынуждена заключить прямой договор с компанией «Арсенал» из Красноуральска. Новый контракт стоимостью 590 тысяч рублей рассчитан на 3 месяца.

По мнению заместителя спикера гордумы Владимира Базилевича, если «Арсенал» продолжит работу по отлову в том же темпе (40 собак за 3 месяца), то вопрос с безнадзорными животными в Нижнем Тагиле не решить никогда.

«Вы когда собрались остальных ловить? Так и 100 собак до конца года не отловите. Мне жители жалуются, что по Алтайке уже невозможно спокойно ходить из-за этих собак», — возмутился зампредседателя НТГД.

Также Сёмин ещё раз заявил, что в настоящее время мэрией прорабатывается вопрос о создании муниципальной службы по отлову с собственным приютом на базе действующего МУПа.

«Сначала рассматривался земельный участок в районе трамвайного кольца на Черноисточинском шоссе, но он не подошёл по санитарно-защитным нормам. Новый участок пока не выбран», — рассказал Сёмин. Новая организация должна начать свою работу, по его словам, уже к концу лета.

Но депутаты усомнились в планах чиновников. Они постарались уточнить, о каком именно муниципальном предприятии идёт речь и где будет находиться новый питомник с передержкой, какая у него будет вместимость и стоимость.

Отвечая на вопросы народных избранников, Михаил Сёмин пояснил, что новая служба по отлову будет основана на базе МУП «Тагилдорстрой». Планируется, что питомник будет способен принимать до 150 особей в месяц, а сам корпус будет построен из быстровозводимых конструкций.

«Михаил Михайлович, зачем вы нам лукавите, — перебил Сёмина председатель комиссии Денис Корякин. — Вам для того, чтобы это всё сделать, нужно для начала прийти к нам за корректировкой бюджета, вам нужна проектная документация, провести торги, выбрать подрядчика. А вы говорите, что через 3 месяца всё будет работать. Вы даже не знаете, сколько денег на всё это нужно».

Присутствующий на заседании депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Ершов обратил внимание коллег на то, что власти региона в обозримом будущем планируют построить 6 межмуниципальных приютов при департаменте ветеринарии. Каждый питомник будет прикреплён к управленческому округу, а его конкретное местоположение будет выбрано исходя из экономической и географической целесообразности.

«Тогда, может, нам не стоит толкать телегу впереди лошади и создавать свой муниципальный приют, если область намерена создать межмуниципальный?» — предложил Денис Корякин.

Депутаты решили вернуться к этой теме после того, как получат ответы от администрации города и региональных профильных ведомств.