Мэрия не нашла компанию для отлова бездомных собак в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила в очередной раз не нашла компанию, которая бы занялась отловом и содержанием бездомных собак. Сейчас мэрия вновь пробует заключить прямой договор с компанией «Арсенал» из Красноуральска, которая отлавливала собак в Нижнем Тагиле с начала февраля до конца апреля.

«Договор практически на подписании. В это же время, понимая, что заниматься отловом и содержанием желающих нет, а проблему решать необходимо, идёт работа над созданием муниципального приюта для бездомных животных. Планируется, что за период действия прямого договора удастся значительно продвинуться в этом вопросе», — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Директор «Арсенала» Елена Саночкина сообщила АН «Между строк», что сейчас компания ведёт переговоры с городской администрацией. Ранее она заявляла, что из-за большого объёма работы «Арсенал» не будет отлавливать животных в Нижнем Тагиле.

Отметим, что в феврале компания стала участником скандала: жители Красного Камня обвиняли фирму в жестоких методах по отлову собак.

Напомним, торги на 2,4 млн рублей мэрия объявила накануне майских праздников. Согласно документу, одна собака обойдётся городской казне в 4090 рублей. Отлов должен осуществляться гуманным способом и производиться в течение трёх дней с момента получения заявки. После отлова и прохождения всех медицинских процедур животное должно быть отпущено на волю, если ему не найдут новых хозяев.

Предыдущий конкурс на отлов провалился из-за отсутствия заявок. По этой же причине и новые торги признали несостоявшимися.