В Нижнем Тагиле депутаты гордумы поддержали инициативу Владислава Пинаева повысить тарифы ЖКХ

Сегодня, 10 октября, депутаты Нижнетагильской городской думы на внеочередном заседании проголосовали за повышение тарифов на коммунальные услуги на 0,1% с 1 декабря 2022 года. С такой инициативой выступил глава города Владислав Пинаев. Общий рост тарифов, с учётом тагильской надбавки, должен составить 11,1%. Теперь одобрить решение народных избранников должен губернатор.

По словам директора «Горэнерго-НТ» Ивана Анфилатова, привлечение дополнительных средств за счёт роста тарифов на 0,1% позволит ресурсоснабжающим организациям принять участие в программах софинансирования. В частности, «Горэнерго-НТ» планирует в этом году получить софинансирование по федеральной программе Фонда содействия реформирования ЖКХ, поскольку собственных средств на замену сетей у компании не хватает.

Если «Горэнерго-НТ» удастся попасть в программу, предприятие планирует провести реконструкцию сетей теплоснабжения Дзержинского района. Также заявиться на участие в различных инвестиционных проектах планирует ООО «ТагилТеплоСбыт».

У депутатов Константина Шведова, Павла Колпакова и Константина Миронова возникли вопросы к представителям ресурсоснабжающих организаций. Их заинтересовало, куда будут направлены деньги тагильчан, если компании не смогут получить средства софинансирования. На это коммунальщики ответили, что деньги тагильчан в любом случае направят на ремонт теплосетей, водопроводов и других объектов ЖКХ.

В итоге за повышение тарифов проголосовали 18 присутствовавших на заседании депутатов из 21, трое воздержались.

Повышение тарифов в Минэкономразвития обосновали ростом издержек предприятий ЖКХ, необходимостью обновления инфраструктуры, а также инфляционными ожиданиями. В конце сентября правительство РФ решило перенести срок индексации тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.