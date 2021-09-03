В Нижнем Тагиле демонтируют часть пешеходного моста у ЦУМа

В Нижнем Тагиле будет демонтирована часть пешеходного моста над улицей Октябрьской Революции, ведущего на Индустриальную. Работы будут проводиться в рамках контракта по ремонту путепровода на улице Циолковского, сообщает TagilCity.ru.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, строители планируют убрать всего один пролёт моста — между бассейном и торговым центром ЦУМ. Благодаря этому улица Октябрьской Революции станет четырёхполосной, а пешеходная часть расширится на три метра.

Проектом реконструкции улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути занимается тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Цена контракта составила 1,17 млрд рублей. По контракту все работы подрядчик должен будет завершить до 1 апреля 2024 года, однако власти города озвучивают более оптимистичные сроки — осень 2021 года.