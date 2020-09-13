В Нижнем Тагиле четыре дня идут поиски глухонемой девочки-подростка

Полиция Нижнего Тагила уже четыре дня ведёт поиски 16-летней Кристины Шеньковой, которая ушла из своего дома на улице Щорса рано утром 9 сентября. Девушка — глухонемая. Ранее она уже неоднократно уходила из дома.

Как рассказали в пресс-группе МВД «Нижнетагильское», при себе у Кристины есть сотовый телефон, но на звонки и сообщения она не отвечает, при этом она выходит в социальные сети.

Сейчас сотрудники полиции проверяют места, где может находиться глухонемая девушка. Есть вероятность, что она могла уехать в Екатеринбург.

Рост Кристины Шеньковой 170-175 см, телосложение плотное, спортивное. Лицо круглое, глаза карие, волосы кудрявые тёмно-русые ниже плеч. В день ухода на девушке была ветровка белого цвета с синими вставками снизу, чёрные штаны, белые кроссовки с чёрно-белой шнуровкой.

Просьба ко всем, кто располагает информацией, где находится Кристина Шенькова, обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02, либо позвонить на линию 02.