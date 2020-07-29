В Нижнем Тагиле четвёртые сутки разыскивают 41-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле пропал 41-летний Аркадий Рачевский. Мужчина ушёл из дома по Уральскому проспекту 25 июля около 11 часов утра и до сих пор не вернулся домой. В день пропажи в полицию обратилась его мать, отметив, что тагильчанин не взял с собой телефон, но при себе у него был паспорт.

Мужчина имеет хроническое заболевание и нуждается в медицинской помощи, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Сейчас сотрудники полиции проверяют все медучреждения города, но пока информации о нём нет.

В день ухода мужчина был в синих джинсах, зелёной рубашке и синих кроссовках.

Просьба ко всем, кто видел этого мужчину, знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8 (3435) 97-65-02 или на линию 02.